Путин отреагировал на победу российской команды Team Spirit на The International 10

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Президент России Владимир Путин написал поздравительное письмо киберспортивной команде Team Spirit после её победы в гранд-финале The International 10 (TI10) — крупнейшего турнира по Dota 2.
Путин отреагировал на победу российской команды Team Spirit на The International 10
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!» — говорится в письме главы государства, опубликованном на сайте Кремля. 

Он отметил, что игроки на пути к финалу продемонстрировали лидерские качества и сплочённость, а в решающем матче сконцентрировались и перехватили инициативу у сильных оппонентов.

«На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — заключил Путин.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн. 

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поздравил Team Spirit с победой на The International 10.

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