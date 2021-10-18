Губерниев поздравил Team Spirit с победой на The International 10

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской киберспортивной команды Team Spirit в гранд-финале The International 10 (TI10) — крупнейшего турнира по Dota 2.

«В киберспорте от нашей страны всегда появляются новации. Российских киберспортсменов поздравляю от всей души, сам с интересом поглядываю на этот вид спорта. Тем более мне очень многие представители и чемпионы предлагают окунуться в киберспорт и начать комментировать соревнования. Это хорошо, это перспективно, и я со всеми радуюсь любой победе спортсмена из России», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что не стоит рассуждать, насколько справедливы такие большие призовые за победу на киберспортивном турнире. По его мнению, нужно просто порадоваться успеху команды, а не считать деньги её членов.

«Публикация в Instagram, где киберспортсмены одеты в форму сборной России по футболу, — это, наверное, желание самих ребят. Здесь либо техническая ошибка, либо выдаётся желаемое за действительное. Это не повод обращать внимание на какой-то конфликт. Одели и одели, может, они сами этого хотели», — добавил Губерниев.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее игроки Team Spirit рассказали, как потратят более $18 млн призовых за победу на TI10.