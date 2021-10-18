Лыжница Ступак: не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг

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Двукратная бронзовая медалистка Игр-2018 российская лыжница Юлия Ступак не считает 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезу Йохауг какой-то недосягаемой.
Лыжница Ступак: не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг
  • РИА Новости

«Я Терезу обыгрывала — в Фалуне. Пусть это случилось всего один раз, но было кайфово. Может быть, у меня получилось выиграть у Йохауг как раз потому, что я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу. Мне вообще не очень нравится слышать, что каждая из нас хочет обыграть Терезу... Да, это круто, но слишком узко в моём понимании», — сказала Ступак в интервью RT.

По её мнению, зацикливаться на определённом сопернике — значит ограничивать себя. Кроме того, россиянка считает, что сама мысль о том, чтобы стать лучше кого-то, подразумевает, что ты ставишь себя уже ниже человека.

«А это в моём понимании неправильно со всех точек зрения. Поэтому я не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг. Для меня она просто одна из соперниц, и её можно точно так же обыграть, как и остальных. Мне нравится думать именно так», — добавила Ступак.

Ранее норвежский эксперт оценил подготовку лыжника Александра Большунова к олимпийскому сезону.

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