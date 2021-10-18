Фетисов: приглашение Ковальчука в сборную России — грамотный ход

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о назначении на пост генерального менеджера сборной России Ильи Ковальчука.

«Что касается Ильи Ковальчука, наверное, назначение генменеджером сборной — номинальная история. Всё же у него будет немного другая роль. Поймите, осталось не так много времени до Олимпиады: надо сплотить команду, создать атмосферу. Илья всех знает, а со многими ещё недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Надо понимать, в каких сочетаниях ребята будут играть в национальной команде. Мне кажется, приглашение Ковальчука — грамотный ход», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он добавил, что Алексей Жамнов собрал лучших в свой тренерский штаб.

Напомним, что 18 октября стало известно, что в штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее Александр Самедов прокомментировал назначение на пост генерального менеджера сборной России по хоккею Ильи Ковальчука.