Глава департамента судейства РФС Перейра провёл первый семинар для арбитров РПЛ

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра провёл первый семинар для арбитров и ассистентов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава департамента судейства РФС Перейра провёл первый семинар для арбитров РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Основные задачи этого семинара — познакомиться с арбитрами и провести разбор сложных моментов из трёх последних туров. У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», — сказал Перейра.

Всего на двухдневный семинар в Москве приехали 19 судей, 38 помощников судей, два VAR и три AVAR арбитра.

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