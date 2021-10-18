Глава департамента судейства РФС Перейра провёл первый семинар для арбитров РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Основные задачи этого семинара — познакомиться с арбитрами и провести разбор сложных моментов из трёх последних туров. У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», — сказал Перейра.
Всего на двухдневный семинар в Москве приехали 19 судей, 38 помощников судей, два VAR и три AVAR арбитра.
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