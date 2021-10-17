«Наполи» взял верх над «Торино» и остался лидером Серии А
- Reuters
Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.
На 26-й минуте нападающий хозяев Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.
Таким образом, «Наполи» одержал восьмую победу подряд со старта сезона в Серии А, набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. «Торино» (восемь очков) находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» разгромила «Эмполи» в Серии А.