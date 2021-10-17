«Наполи» взял верх над «Торино» и остался лидером Серии А

Короткая ссылка
«Наполи» одержал победу над «Торино» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.
«Наполи» взял верх над «Торино» и остался лидером Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.

На 26-й минуте нападающий хозяев Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.

Таким образом, «Наполи» одержал восьмую победу подряд со старта сезона в Серии А, набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. «Торино» (восемь очков) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» разгромила «Эмполи» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить