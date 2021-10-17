«Аталанта» разгромила «Эмполи» в Серии А, Миранчук остался в запасе
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Встреча прошла в Эмполи и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Дубль в составе коллектива из Бергамо оформил Йосип Иличич, также один раз отличился Дуван Сапата, а защитник хозяев Маттиа Вити отправил мяч в собственные ворота. «Эмполи» ответил только голом Федерико ди Франческо.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл всю игру на скамейке запасных.
«Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ранее экс-тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что Миранчук точно соответствует уровню «Аталанты».