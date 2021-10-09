Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: Миранчук точно соответствует уровню «Аталанты»

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Если Миранчуку не удаётся отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках», — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».

При этом он не понимает, зачем Алексею куда-то уходить из «Аталанты», так как в Бергамо отличный клуб.

«Скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдёт. Алексей ― хороший футболист и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты», ― добавил специалист.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее экс-тренер «Тоттенхэма» посоветовал Александру Кокорину покинуть «Фиорентину».