Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: Миранчук точно соответствует уровню «Аталанты»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: Миранчук точно соответствует уровню «Аталанты»
  • Reuters

«Если Миранчуку не удаётся отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках», — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».

При этом он не понимает, зачем Алексею куда-то уходить из «Аталанты», так как в Бергамо отличный клуб.

«Скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдёт. Алексей ― хороший футболист и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты», ― добавил специалист.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее экс-тренер «Тоттенхэма» посоветовал Александру Кокорину покинуть «Фиорентину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить