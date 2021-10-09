Экс-тренер «Тоттенхэма» посоветовал Кокорину покинуть «Фиорентину»

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о российском футболисте итальянской «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», — стоит уйти из клуба», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он выходил на поле в семи официальных матчах и не отметился результативными действиями. При этом 30-летний форвард в сумме сыграл только 119 минут.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport признало трансфер Кокорина одним из худших в Серии А за последнее время.