La Gazzetta dello Sport: трансфер Кокорина признан одним из худших в Серии А

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La Gazzetta dello Sport назвала трансфер Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину» одним из худших за последнее время в Серии А.
La Gazzetta dello Sport: трансфер Кокорина признан одним из худших в Серии А
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Трансфер россиянина в «Фиорентину» составил около €5 млн. 30-летний футболист получает порядка €1,8 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он выходил на поле в семи официальных матчах и не отметился результативными действиями. При этом 30-летний форвард в сумме сыграл только 119 минут.

В число худших приобретений также попал трансфер Ведата Мурики в «Лацио» из «Фенербахче» за €20 млн.

Ранее бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо подверг критике Кокорина после поражения от «Наполи» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

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