Экс-футболист «Фиорентины»: Кокорин напоминает кого угодно, только не футболиста
- globallookpress.com
- © Spada/LaPresse
«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — цитирует Орландо Tuttomercato.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он выходил на поле в семи официальных матчах и не отметился результативными действиями. При этом 30-летний форвард в сумме сыграл только 119 минут.
Ранее сообщалось, что «Наполи» переиграл «Фиорентину» в Серии А, а Кокорин вышел на 77-й минуте встречи.