Экс-футболист «Фиорентины»: Кокорин напоминает кого угодно, только не футболиста

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Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо подверг критике российского нападающего команды Александра Кокорина после поражения от «Наполи» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.
Экс-футболист «Фиорентины»: Кокорин напоминает кого угодно, только не футболиста
  • globallookpress.com
  • © Spada/LaPresse

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — цитирует Орландо Tuttomercato.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он выходил на поле в семи официальных матчах и не отметился результативными действиями. При этом 30-летний форвард в сумме сыграл только 119 минут.

Ранее сообщалось, что «Наполи» переиграл «Фиорентину» в Серии А, а Кокорин вышел на 77-й минуте встречи.

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