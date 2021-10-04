Экс-футболист «Фиорентины»: Кокорин напоминает кого угодно, только не футболиста

Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо подверг критике российского нападающего команды Александра Кокорина после поражения от «Наполи» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — цитирует Орландо Tuttomercato.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. С тех пор он выходил на поле в семи официальных матчах и не отметился результативными действиями. При этом 30-летний форвард в сумме сыграл только 119 минут.

Ранее сообщалось, что «Наполи» переиграл «Фиорентину» в Серии А, а Кокорин вышел на 77-й минуте встречи.