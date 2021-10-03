«Наполи» переиграл «Фиорентину» в Серии А, Кокорин вышел на 77-й минуте

«Наполи» в гостях одержал победу над «Фиорентиной» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла во Флоренции и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева повели на 28-й минуте благодаря голу Лукаса Куарты. Неаполитанцы сперва ответили мячом Ирвина Лосано, который хорошо сыграл на добивании после незабитого пенальти Лоренцо Инсинье. А на 50-й минуте точку в игре поставил Амир Ррахмани.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 77-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Наполи» одержал седьмую победу подряд в чемпионате со старта сезона, набрал 21 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства. «Фиорентина» (12 баллов) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Болонья» с крупным счётом обыграла «Лацио» в Серии А.