«Болонья» с крупным счётом обыграла «Лацио» в Серии А
- @BolognaFC1909en
Игра, которая прошла в Болонье, завершилась счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Мячи забили Муса Барроу (14-я минута), Артюр Теате (17) и Эрон Хики (68). У «Лацио» на 76-й минуте был удалён Франческо Ачерби.
«Лацио» (11 очков) идёт на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (11) занимает девятое место.
Ранее главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.