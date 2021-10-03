«Болонья» с крупным счётом обыграла «Лацио» в Серии А

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«Болонья» нанесла крупное поражение «Лацио» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
«Болонья» с крупным счётом обыграла «Лацио» в Серии А
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Игра, которая прошла в Болонье, завершилась счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Мячи забили Муса Барроу (14-я минута), Артюр Теате (17) и Эрон Хики (68). У «Лацио» на 76-й минуте был удалён Франческо Ачерби.

«Лацио» (11 очков) идёт на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (11) занимает девятое место.

Ранее главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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