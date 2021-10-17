Гол Крыховяка с пенальти на 84-й минуте принёс «Краснодару» ничью с «Уфой» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1.

На девятой минуте гостей вывел вперёд Гамид Агаларов, а на 84-й минуте Гжегож Крыховяк с пенальти восстановил равенство.

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (9 баллов) находится на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Владислава Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом» в РПЛ.