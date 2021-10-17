«Бавария» в гостях разгромила «Байер» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала крупную победу над леверкузенским «Байером» в матче восьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» в гостях разгромила «Байер» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. 

В составе действующих чемпионов Германии дубли оформили Роберт Левандовски (3-я, 30-я минуты) и Серж Гнабри (35-я, 37-я минуты), а также отличился Томас Мюллер (35-я минута). Хозяева ответили только голом Патрика Шика на 55-й минуте.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл весь матч в запасе.

«Бавария» набрала 19 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице национального первенства. «Байер» (16 баллов) находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению.

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