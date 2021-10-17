СЭ: «Спартак» может отказаться от продления контракта с Кутеповым

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Руководство московского «Спартака» не собирается продлевать контракт с защитником столичной команды Ильёй Кутеповым.
СЭ: «Спартак» может отказаться от продления контракта с Кутеповым
  • РИА Новости

«Спартак» требует от игрока пойти на существенное понижение зарплаты, сообщает «Спорт-Экспресс».

28-летний защитник получает около €2,3 млн в год. Его контракт истекает в июне 2022 года.

Кутепов в сезоне-2021/22 провёл два матча за «Спартак». Футболист стал игроком столичного клуба в 2012 году.

Согласно данным портала Transfermarkt, цена защитника составляет около €1,8 млн.

Ранее арбитр Сергей Карасёв заявил, что не будет комментировать потасовку в матче «Спартак» — «Динамо».

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