Каррагер назвал Салаха лучшим футболистом в мире

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о нападающем красных Мохамеде Салахе после победы в матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу над «Уотфордом».
Каррагер назвал Салаха лучшим футболистом в мире
  • Reuters

«Салах — лучший игрок в мире прямо сейчас», — написал Каррагер в Twitter.

«Ливерпуль» нанёс на выезде поражение «Уотфорду» со счётом 5:0. В составе мерсисайдской команды хет-трик оформил Роберто Фирмино (37-я, 52-я, 91-я минуты). Также мячи забили Садио Мане (9-я минута) и Мохамед Салах (54-я).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.

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