Каррагер назвал Салаха лучшим футболистом в мире
- Reuters
«Салах — лучший игрок в мире прямо сейчас», — написал Каррагер в Twitter.
Best player in the world right now @MoSalah#WATLIV— Jamie Carragher (@Carra23) October 16, 2021
«Ливерпуль» нанёс на выезде поражение «Уотфорду» со счётом 5:0. В составе мерсисайдской команды хет-трик оформил Роберто Фирмино (37-я, 52-я, 91-я минуты). Также мячи забили Садио Мане (9-я минута) и Мохамед Салах (54-я).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.