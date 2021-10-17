Каррагер назвал Салаха лучшим футболистом в мире

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о нападающем красных Мохамеде Салахе после победы в матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу над «Уотфордом».

Reuters