Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не смогло удержать победный счёт в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Он добавил, что считает «Спартак» принципиальным соперником, поэтому всегда рад забивать мячи в ворота красно-белых.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгия Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал массовую потасовку в матче с «Динамо».