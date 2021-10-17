Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не смогло удержать победный счёт в матче со «Спартаком»

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не смогло удержать победный счёт в матче со «Спартаком»
  • ©fcdm.ru

«Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Он добавил, что считает «Спартак» принципиальным соперником, поэтому всегда рад забивать мячи в ворота красно-белых.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгия Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал массовую потасовку в матче с «Динамо».

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