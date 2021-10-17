Васин — о матче с «Уралом»: в Екатеринбурге будет непростая игра

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Защитник московского ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбурге.
Васин — о матче с «Уралом»: в Екатеринбурге будет непростая игра
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», — цитирует Васина пресс-служба ЦСКА.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится 17 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Владислав Яковлев не сможет принять участие в матче с «Уралом».

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