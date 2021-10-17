Васин — о матче с «Уралом»: в Екатеринбурге будет непростая игра
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», — цитирует Васина пресс-служба ЦСКА.
Клубный футбол возвращается после паузы на игры сборных!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 17, 2021
⚽ #УралЦСКА
🏆 #РПЛ
⏲ 14:00 мск
🏟 Екатеринбург Арена
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/LTrQvWafv7
Матч «Урал» — ЦСКА состоится 17 октября. Начало игры — в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Владислав Яковлев не сможет принять участие в матче с «Уралом».