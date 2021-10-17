Яковлев пропустит матч ЦСКА с «Уралом» из-за травмы
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«Яковлев не полетел с командой в Екатеринбург из-за мышечной травмы, полученной в молодёжной сборной. Владислав прошёл обследование, по результатам которого у него было диагностировано повреждение одной из мышц бедра», — сообщает пресс-служба армейской команды.
Уточняется, что 19-летний Яковлев вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится 17 октября. Начало игры — в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что в РПЛ не видят оснований для отмены матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге.