Яковлев пропустит матч ЦСКА с «Уралом» из-за травмы

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Полузащитник московского ЦСКА Владислав Яковлев не сможет принять участие в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».
Яковлев пропустит матч ЦСКА с «Уралом» из-за травмы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Яковлев не полетел с командой в Екатеринбург из-за мышечной травмы, полученной в молодёжной сборной. Владислав прошёл обследование, по результатам которого у него было диагностировано повреждение одной из мышц бедра», — сообщает пресс-служба армейской команды.

Уточняется, что 19-летний Яковлев вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится 17 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что в РПЛ не видят оснований для отмены матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге.

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