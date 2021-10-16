В РПЛ не видят оснований для отмены матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге

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В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили, что приготовления к матчу 11-го тура чемпионата страны по футболу между «Уралом» и московским ЦСКА проходят в штатном режиме, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Екатеринбурге.
В РПЛ не видят оснований для отмены матча «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге
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«Подготовка к проведению матча «Урал» — ЦСКА проходит в штатном режиме. РПЛ держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с клубами», — цитирует ТАСС пресс-службу РПЛ.

Также сообщается, что 15 октября в Екатеринбурге состоялся матч очередного тура молодёжного чемпионата России. У инспектора и представителей сторон не возникло никаких нареканий по условиям проведения встречи. Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме, рейсы прилетают и улетают без задержек.

Напомним, что Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на юге столицы Урала. Режим ЧС локального характера был введён 15 октября на территории, прилегающей к городскому микрорайону Солнечный.

Матч между «Уралом» и ЦСКА пройдёт 17 октября в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Начало в 14:00 мск.

Ранее бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении 38-летнего защитника Юрия Жиркова в армейский клуб.

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