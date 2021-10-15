Гришин высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА

Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении 38-летнего защитника Юрия Жиркова в армейский клуб.

«Я не Алексей Березуцкий. Если он решит, что Жирков способен ему помочь, то вопрос должен решиться. Всё будет зависеть от тренера и руководства ЦСКА. Сейчас, конечно, сложно сказать, в какой форме находится защитник. Главное, чтобы он нашёл команду, где в него поверят и дадут шанс вернуться в футбол», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин выразил мнение, что если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то он способен на это.