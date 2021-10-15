Гришин высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА
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«Я не Алексей Березуцкий. Если он решит, что Жирков способен ему помочь, то вопрос должен решиться. Всё будет зависеть от тренера и руководства ЦСКА. Сейчас, конечно, сложно сказать, в какой форме находится защитник. Главное, чтобы он нашёл команду, где в него поверят и дадут шанс вернуться в футбол», — сказал Гришин RT.
Ранее Гришин выразил мнение, что если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то он способен на это.