Гришин высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА

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Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении 38-летнего защитника Юрия Жиркова в армейский клуб.
Гришин высказался о возможном возвращении Жиркова в ЦСКА
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Я не Алексей Березуцкий. Если он решит, что Жирков способен ему помочь, то вопрос должен решиться. Всё будет зависеть от тренера и руководства ЦСКА. Сейчас, конечно, сложно сказать, в какой форме находится защитник. Главное, чтобы он нашёл команду, где в него поверят и дадут шанс вернуться в футбол», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин выразил мнение, что если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то он способен на это.

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