Гришин: если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то способен на это

Бывший тренер молодёжных команд московских ЦСКА и «Локомотива» Александр Гришин высказался о желании 38-летнего футболиста Юрия Жиркова продолжать карьеру.

«Если Жирков чувствует в себе силы играть и приносить пользу футболу, то способен это сделать. Он мастер высокого уровня. В лучшие годы он и вовсе был одним из лучших на своей позиции, топ-футболистом чемпионата России. Неслучайно его купил «Челси». А потом он пять лет выступал за «Зенит» Конечно, возраст берёт своё, но раз Юрий решил продолжить карьеру и некие клубы готовы подписать с ним контракт, то почему бы и нет», — сказал Гришин RT.

Ранее Жирков рассказал о своём будущем и желании продолжить карьеру.