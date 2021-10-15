Гришин: если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то способен на это

Короткая ссылка
Бывший тренер молодёжных команд московских ЦСКА и «Локомотива» Александр Гришин высказался о желании 38-летнего футболиста Юрия Жиркова продолжать карьеру.
Гришин: если Жирков чувствует в себе силы приносить пользу футболу, то способен на это
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если Жирков чувствует в себе силы играть и приносить пользу футболу, то способен это сделать. Он мастер высокого уровня. В лучшие годы он и вовсе был одним из лучших на своей позиции, топ-футболистом чемпионата России. Неслучайно его купил «Челси». А потом он пять лет выступал за «Зенит» Конечно, возраст берёт своё, но раз Юрий решил продолжить карьеру и некие клубы готовы подписать с ним контракт, то почему бы и нет», — сказал Гришин RT.

Ранее Жирков рассказал о своём будущем и желании продолжить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить