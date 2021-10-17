Минеев — об Исмаилове: он любитель «захимичить»

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Для меня не было секретом, что он будет готов на все сто и что у него будет бешеная функционалка. Потому что у нас же нет допинг-контроля. Ну а печень… Она у всех одинаковая. Тем более если он любитель захимичить, это его слабое место», — цитирует Минеева «Чемпионат».

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Минеева над Исмаиловым.