Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом Fight Nights

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Российский боец Вагаб Вагабов завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжёлом весе.

Россиянин нокаутировал иранца Хасана Юсефи на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Этот бой стал соглавным поединком вечера.

Общий бюджет турнира AMC Fight Nights 104 составил $1 млн.

Напомним, что в главном поединке турнира примут участие Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

Ранее бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

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