Гисдоль: это была дикая, необузданная игра со стороны обеих команд

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).

«Это была дикая, необузданная игра со стороны обеих команд. Моя команда была очень смелой, порой она была даже более чем смелая. Мы шли вперёд и пропустили много контратак, особенно в первом тайме, когда растранжирили все свои голевые моменты. Но вы знаете, что если команда проигрывает 0:2, а заканчивает 2:2, то остаётся положительное послевкусие», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Матч, проходивший в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершился со счётом 2:2.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Рубин» — на восьмой позиции (15 очков).

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