Симонян: Карпин пока справляется

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Симонян: Карпин пока справляется
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«Вроде близко к выходу. Хорватия — очень серьёзный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Поставишь цель сыграть на ничью, а не на победу — проиграешь. Главное — добиться результата», — цитирует Симоняна «Спорт-Экспресс».

При этом он отказался дать какой-то совет Карпину.

«Нет, ребята, это не в моём характере. Это бестактно. Пока он справляется», — добавил Симонян.

Напомним, что сборная России обыграла Словакию (1:0) в Москве и Словению (2:1) в Мариборе.

Таким образом, Россия возглавляет группу H, набрав 19 очков. Хорватия — на втором месте (17 очков).

Ранее «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.

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