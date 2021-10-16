Пресняков: «Зенит» забыл, как играть без помощи судьи

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и петербургским «Зенитом» (2:1).

«Второе поражение «Зенита» подряд? Наверное, они забыли, как играть без помощи судьи. Конечно, это одна из самых сильных команд у нас в чемпионате, у которой больше всех шансов на чемпионство», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Спартак» имеет шансы подняться на второе место и побороться с «Зенитом».

Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд.

Ранее сообщалось, что Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».