Пресняков: «Зенит» забыл, как играть без помощи судьи
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«Второе поражение «Зенита» подряд? Наверное, они забыли, как играть без помощи судьи. Конечно, это одна из самых сильных команд у нас в чемпионате, у которой больше всех шансов на чемпионство», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что «Спартак» имеет шансы подняться на второе место и побороться с «Зенитом».
Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд.
Ранее сообщалось, что Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».