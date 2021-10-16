Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние защитника Ярослава Ракицкого.
Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Пока не знаю, сыграет ли Ракицкий с «Ювентусом». Сейчас вернёмся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что Ракицкий пропустил матч с тульским «Арсеналом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу тульского клуба.

Ранее Деян Ловрен прокомментировал поражение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:2).

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