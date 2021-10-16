Ловрен: поле было сухим, но это не является оправданием нашей игре

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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:2).
Ловрен: поле было сухим, но это не является оправданием нашей игре
  • Reuters

«Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим — но это не является оправданием нашей игре. Почему не удалось забить? Потому что на тренировках мы не слишком хорошо отрабатываем завершение атак», — цитирует Ловрена пресс-служба клуба.

Он также отметил, что команде пора просыпаться, потому что впереди три важных матча.

Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд.

Петербургский клуб (23) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).

Ранее Кингс Кангва поблагодарил бога за победу «Арсенала» над «Зенитом».

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