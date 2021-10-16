Кангва поблагодарил бога за победу «Арсенала» над «Зенитом»
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«Я хочу поблагодарить бога за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. Благодаря нашему желанию мы одержали победу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Кангва.
По его словам, «Зенит» — сильная команда с серьёзным подбором игроков. Футболисты «Арсенала» это прекрасно понимали, поэтому боролись до самого конца.
Напомним, что Кангва забил победный мяч в концовке игры. Также отличились Артём Дзюба и Зурико Давиташвили. Матч прошёл в Туле.
Петербургский клуб (23 очка ) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).
Ранее главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу тульской команды над «Зенитом».