Кангва поблагодарил бога за победу «Арсенала» над «Зенитом»

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва прокомментировал победу тульской команды над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Я хочу поблагодарить бога за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. Благодаря нашему желанию мы одержали победу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Кангва.

По его словам, «Зенит» — сильная команда с серьёзным подбором игроков. Футболисты «Арсенала» это прекрасно понимали, поэтому боролись до самого конца.

Напомним, что Кангва забил победный мяч в концовке игры. Также отличились Артём Дзюба и Зурико Давиташвили. Матч прошёл в Туле.

Петербургский клуб (23 очка ) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).

Ранее главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу тульской команды над «Зенитом».