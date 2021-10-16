Божович заявил, что удача помогла «Арсеналу» обыграть «Зенит»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу тульской команды над «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» был лучше и создал больше моментов. Но нам хватило удачи и везения. Хочу поздравить ребят, они бились до конца», — заявил в эфире «Матч ТВ» черногорский специалист.

Вместе с тем Божович похвалил автора победного гола Кингза Кангву.

«Кангва молодец, он взял игру на себя, почувствовал уверенность», — отметил тренер.

Он также признал, что «Зенит» практически весь матч владел мячом, и добавил, что в первом тайме у «Арсенала» не получалась игра в атаке. Однако после того, как удалось выйти вперёд, «Зенит» раскрылся.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды с берегов Невы от «Арсенала».