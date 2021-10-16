Семак — о поражении от «Арсенала»: «Зенит» подвела реализация моментов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды с берегов Невы от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«К большому сожалению, наш процент реализации моментов подвёл. Играли неплохо, создали много, но не забили. Конечно, когда забиваешь первым, соперник раскрывается, становится легче играть. Мы пропустили первыми, соперник начал обороняться ещё глубже», — заявил в эфире «Матч ТВ» Семак.

Он подчеркнул, что большая часть игры прошла у штрафной «Арсенала». Если бы «Зенит» использовал свои моменты, то результат был бы более положительным.

«Зенит» на выезде уступил «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд.

Петербургский клуб (23) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).

Ранее сообщалось, что Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России.