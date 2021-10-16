«Ливерпуль» разгромил в матче АПЛ «Уотфорд»

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«Ливерпуль» нанёс поражение «Уотфорду» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» разгромил в матче АПЛ «Уотфорд»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Викарэйдж Роуд», завершилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдской команды.

В составе «Ливерпуля» хет-трик оформил Роберто Фирмино (37-я, 52-я, 91-я минуты). Также мячи забили Садио Мане (9-я минута), Мохаммед Салах (54-я).

«Ливерпуль» (18 очков) вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, сместив «Челси» (16). Лондонский клуб в восьмом туре 16 октября сыграет на выезде с «Брентфордом».

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что мечтает привести клуб к победе в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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