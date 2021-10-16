Губерниев не считает, что Клаудиньо был искренен в своём заявлении о сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможную натурализацию бразильского вингера «Зенита» Клаудиньо.

«Я был бы за натурализацию Клаудиньо, однако сама формулировка его ответа смущает. Это как «Дай нам, боже, что другим негоже». Такие «россияне» нам точно не нужны в сборной. Игрок-то он хороший, но в данной ситуации это выглядит как одолжение, поиск выгоды. Конечно, что такими кадрами не разбрасываются, он отличный футболист. Но я скептически отношусь к подобного рода заявлениям. От Гилерме или Марио Фернандеса я такого не слышал, они именно хотели играть за сборную России, а не говорили «если не вызовут». Я не представляю таких высказываний от Виктора Ана или Уайлда — они выступают за Россию со всей любовью. Думаю, что формулировку Клаудиньо надо поменять, по крайней мере прочувствовать это для себя. А в таком виде это неприемлемо и не нужно», — сказал Губерниев Sport24.

Ранее депутат Милонов высказался категорически против натурализации Клаудиньо.