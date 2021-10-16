Губерниев не считает, что Клаудиньо был искренен в своём заявлении о сборной России
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«Я был бы за натурализацию Клаудиньо, однако сама формулировка его ответа смущает. Это как «Дай нам, боже, что другим негоже». Такие «россияне» нам точно не нужны в сборной. Игрок-то он хороший, но в данной ситуации это выглядит как одолжение, поиск выгоды. Конечно, что такими кадрами не разбрасываются, он отличный футболист. Но я скептически отношусь к подобного рода заявлениям. От Гилерме или Марио Фернандеса я такого не слышал, они именно хотели играть за сборную России, а не говорили «если не вызовут». Я не представляю таких высказываний от Виктора Ана или Уайлда — они выступают за Россию со всей любовью. Думаю, что формулировку Клаудиньо надо поменять, по крайней мере прочувствовать это для себя. А в таком виде это неприемлемо и не нужно», — сказал Губерниев Sport24.
Ранее депутат Милонов высказался категорически против натурализации Клаудиньо.