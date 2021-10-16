Депутат Милонов высказался категорически против натурализации Клаудиньо

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности выступать за сборную России.

«Сколько «Зенит» отдал за этого бразильца — €12 млн? При всей моей любви к этой команде я бы лучше на эти деньги построил лучшую футбольную школу в стране. А такие, как Клаудиньо, плакали бы из-за того, что русские футболисты рвали их в клочья в каждом матче. За €12 млн надо выращивать своих чемпионов, а не покупать никчемный секонд-хенд. Зачем он сборной России? Так сражаться, как это делают русские игроки, не будет никто. У нас полным-полно своих качественных футболистов. Нам не нужен Клаудиньо», — заявил Милонов «Спорт-Экспрессу».

В этом сезоне 24-летний бразилец провел семь матчей за сине-бело-голубых, забил да мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Кавазашвили резко высказался о возможной натурализации Клаудиньо для сборной России.