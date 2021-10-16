Малафеев поддержал позицию Карпина по поводу капитанской повязки в сборной России

Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался о том, что в пяти матчах национальной команды при Валерии Карпине с капитанской повязкой играли пять разных игроков.

«Согласен с Карпиным относительно капитанской повязки. Я тоже считаю, что в национальной команде каждый футболист может быть лидером и нет необходимости назначать капитаном кого-то одного. В сборную приезжают лучшие игроки России, они все обладают характером и лидерскими качествами. Тем более, что выбранный капитан не всегда может попасть в заявку команды, например, если у него травма или он не в лучшей форме. Считаю, что это абсолютно разумный подход для сборной. Бывают моменты, когда всех игроков невозможно собрать, поэтому зависимость от одного футболиста — не очень хорошая история. Для сборной намного лучше, когда все игроки готовы быть лидерами», — цитирует Малафеева Sport24.

При Карпине капитаном команды были Фёдор Смолов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Ранее Канчельскис выразил мнение, что в сборной России должен быть постоянный капитан.