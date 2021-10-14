Канчельскис считает, что в сборной России должен быть постоянный капитан

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с назначением капитанов в национальной команде при Валерии Карпине.

«Получается интересно. Он работает с Онопко, а Онопко и вовсе многолетний капитан сборной. Выходит, и он носил тряпочку? Не уверен. Наверное, Карпину сейчас именно так удобно объяснять это конкретное решение. Но это решение лично для меня непонятно и некрасиво», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что летом Валерий Карпин возглавил сборную России. Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Во всех играх капитаном назначались разные футболисты.

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде.

Ранее Канчельскис высказался о запрете сладкого в сборной России по футболу.