Il Messaggero: «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить английский «Ньюкасл».

Об этом сообщает Il Messaggero. По информации источника, Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла». При этом португалец сконцентрирован на работе в «Роме», где у него имеются трёхлетний контракт и поддержка руководства клуба.

Накануне «Ньюкасл» приобрела инвестиционная группа из Саудовской Аравии. Новые владельцы считают, что приглашение такого специалиста, как Моуринью, поможет улучшить международный имидж клуба.

Ранее Зинедин Зидан отклонил предложение «Ньюкасла».