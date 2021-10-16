Il Messaggero: «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Моуринью

Короткая ссылка
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить английский «Ньюкасл».
Il Messaggero: «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Моуринью
  • AP

Об этом сообщает Il Messaggero. По информации источника, Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла». При этом португалец сконцентрирован на работе в «Роме», где у него имеются трёхлетний контракт и поддержка руководства клуба.

Накануне «Ньюкасл» приобрела инвестиционная группа из Саудовской Аравии. Новые владельцы считают, что приглашение такого специалиста, как Моуринью, поможет улучшить международный имидж клуба.

Ранее Зинедин Зидан отклонил предложение «Ньюкасла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить