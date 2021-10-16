Канчельскис: Карпин очень хочет повезти сборную России на ЧМ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на заявление главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который сказал, что не знает, подпишет ли новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

«Карпин всё правильно сказал относительно контракта. Сначала надо выполнить условия нынешнего — вывести сборную на чемпионат мира. И потом думать, кто её туда повезет. Но, конечно, все понимают, что Карпин несколько лукавит, когда говорит, что не знает, подпишет новое соглашение или нет. Он не раскрывает все карты, это понятно — защитная реакция. Естественно, Карпин хочет повезти команду на турнир в качестве главного тренера. Но сначала нужно довести дело до конца. Сейчас не стоит заострять на этом внимание. Думаю, что в случае попадания на ЧМ от РФС поступит настолько солидный контракт, что его нельзя будет не подписать», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Карпин возглавил сборную России в сентябре 2021 года. Под его руководством национальная команда провела пять матчей, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Канчельскис высказался о запрете сладкого в сборной России по футболу.