ABC: «Реал» предлагает Погба контракт с зарплатой €14 млн в год

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Мадридский «Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
ABC: «Реал» предлагает Погба контракт с зарплатой €14 млн в год
  • AP

Об этом сообщает ABC.

По информации источника, помимо зарплаты «Реал» готов предложить Погба и его агенту Мино Райоле бонус в размере €30 млн. В свою очередь, руководство «Манчестер Юнайтед» также надеется продлить контракт с французом. Англичане предложили Полю Погба пятилетний договор с зарплатой в €20 млн в год.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в девяти матчах на клубном уровне и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду.

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