Осинькин считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ ударит по сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Осинькин считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ ударит по сборной России
  • © fc-rostov.ru

«Если лимит на легионеров увеличат, нам от этого без разницы. Верхней восьмёрке клубов это развяжет руки,  нижняя восьмёрка и так не возьмёт дорогих иностранцев. Дешёвые играют не лучше наших футболистов. Думаю, что примерно такой лимит, как сейчас, должен оставаться. Если его изменят на одного-двух футболистов, кардинально ничего не поменяется. Если убрать лимит, мы можем иметь проблемы: сборная России будет формироваться из игроков не только из топ-клубов. Мы сейчас ищем молодых и перспективных футболистов, которых сможем развивать и продать. Если увеличится лимит, то он уменьшит и количество мест для россиян. Сборную России будет формировать сложнее», — приводит слова Осинькина «РБ-Спорт».

В настоящее время каждая команда в РПЛ может иметь в заявке на сезон не более восьми легионеров.

Ранее Шварц прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить