Осинькин считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ ударит по сборной России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если лимит на легионеров увеличат, нам от этого без разницы. Верхней восьмёрке клубов это развяжет руки, нижняя восьмёрка и так не возьмёт дорогих иностранцев. Дешёвые играют не лучше наших футболистов. Думаю, что примерно такой лимит, как сейчас, должен оставаться. Если его изменят на одного-двух футболистов, кардинально ничего не поменяется. Если убрать лимит, мы можем иметь проблемы: сборная России будет формироваться из игроков не только из топ-клубов. Мы сейчас ищем молодых и перспективных футболистов, которых сможем развивать и продать. Если увеличится лимит, то он уменьшит и количество мест для россиян. Сборную России будет формировать сложнее», — приводит слова Осинькина «РБ-Спорт».

В настоящее время каждая команда в РПЛ может иметь в заявке на сезон не более восьми легионеров.

Ранее Шварц прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ.