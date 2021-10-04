Шварц прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Шварц прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Если вы думаете, что уберём лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернёт ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь», — цитирует Шварца газета «Известия».

Шварц считает, что вопрос не только в лимите. Здесь нет прямого ответа. Тренер считает, что нужно принять решение и найти золотую середину в вопросе.

«Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам», — добавил Шварц.

Напомним, что в РПЛ можно задействовать на сезон не более восьми легионеров.

Ранее Шварц сравнил РПЛ и Бундеслигу.

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