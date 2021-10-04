Шварц сравнил РПЛ и Бундеслигу

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о разнице футбола в России и Германии.

«Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащённых футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы», — цитирует Шварца газета «Известия».

Напомним, что Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.

В настоящий момент московский клуб занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Шунин заявил, что будет готов к матчу со «Спартаком».