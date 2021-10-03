Шунин заявил, что будет готов к матчу со «Спартаком»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что полностью восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Я полностью восстановился. Работаю в общей группе. Сейчас всё в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком»», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Шунина, перед игрой с «Сочи» он получил рассечение — в игровом упражнении ему попали бутсой в лицо. Пришлось наложить глубокие внутренние швы. Шунин подчеркнул, что врачи ему запретили лететь с командой в Сочи и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли.

Голкипер «Динамо», который не тренировался десять дней, также дал понять, что для главного тренера Сандро Шварца очень важно, чтобы футболист был готов на 100%. Поэтому Шунин не принял участие в матче девятого тура с самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Подопечные Осинькина набрали 13 очков и поднялись на десятое место. Москвичи находятся на второй строчке с 19 баллами в активе. Однако они могут опуститься на третье место по окончании десятого тура.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился эмоциями от поражения бело-голубых от «Крыльев Советов».