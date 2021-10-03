Лещенко признался, что расстроен поражением «Динамо» от «Крыльев Советов»

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Народный артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился эмоциями от поражения бело-голубых от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

«У «Динамо» совершенно не клеилась игра, в атаке ничего не получалось. Результат для меня ожидаемый. Я говорил, что будет ничья, но вот...» — цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил выносливость и открывания футболистов «Крыльев». По его словам, можно порадоваться за самарскую команду, так как она текущим составом играла весь прошлый сезон.

«Обидно ли? Ну мало ли, обидно ли мне... Конечно, обидно. Я расстроен очень», — добавил Лещенко.

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Подопечные Осинькина набрали 13 очков и поднялись на десятое место. Москвичи находятся на второй строчке с 19 баллами в активе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян после матча с «Крыльями» покидал стадион прихрамывая.

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