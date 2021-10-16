Созин — о Клаудиньо в сборной России: глупо отказываться от сильного игрока

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о возможной натурализации вингера «Зенита» Клаудиньо.

«Нужны любые сильные футболисты, пока своих нет. Если хочет играть человек за сборную, учит язык, живет в России или женился — что в этом плохого? Из русских в сборной СССР играл только Гаврилов. Остальные были украинцы, грузины, армяне, белорусы — они сейчас такие же легионеры. Сборная СССР выступала очень хорошо, даже на чемпионатах мира. На сегодняшний день Клаудиньо — это один из сильнейших игроков. Удачная покупка «Зенита», олимпийский чемпион. Если это не противоречит закону и через какое-то время он сможет играть за сборную России, будет глупо отказываться от сильного игрока», — цитирует Созина Eurostavka.ru.

На счету 24-летнего Клаудиньо шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и два за команду до 23 лет, однако ни одного за национальную команду страны.

Ранее Колосков похвалил желание Клаудиньо играть за сборную России.