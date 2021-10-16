Созин — о Клаудиньо в сборной России: глупо отказываться от сильного игрока

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о возможной натурализации вингера «Зенита» Клаудиньо.
Созин — о Клаудиньо в сборной России: глупо отказываться от сильного игрока
  • Reuters

«Нужны любые сильные футболисты, пока своих нет. Если хочет играть человек за сборную, учит язык, живет в России или женился — что в этом плохого? Из русских в сборной СССР играл только Гаврилов. Остальные были украинцы, грузины, армяне, белорусы — они сейчас такие же легионеры. Сборная СССР выступала очень хорошо, даже на чемпионатах мира. На сегодняшний день Клаудиньо — это один из сильнейших игроков. Удачная покупка «Зенита», олимпийский чемпион. Если это не противоречит закону и через какое-то время он сможет играть за сборную России, будет глупо отказываться от сильного игрока», — цитирует Созина Eurostavka.ru.

На счету 24-летнего Клаудиньо шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и два за команду до 23 лет, однако ни одного за национальную команду страны.

Ранее Колосков похвалил желание Клаудиньо играть за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить