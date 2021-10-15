Колосков: желание Клаудиньо играть за сборную России похвально
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«Безусловно, Клаудиньо хороший футболист. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной России, нужно не только хорошо играть в футбол, но ещё и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что он парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдёмся. Он же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться», — приводит слова Колоскова Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провёл семь матчей за питерцев во всех турнирах, забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее Клаудиньо допустил выступления за сборную России.