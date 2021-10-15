Колосков: желание Клаудиньо играть за сборную России похвально

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что бразильский вингер «Зенита» Клаудиньо не готов играть за сборную России.

«Безусловно, Клаудиньо хороший футболист. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной России, нужно не только хорошо играть в футбол, но ещё и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что он парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдёмся. Он же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться», — приводит слова Колоскова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провёл семь матчей за питерцев во всех турнирах, забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее Клаудиньо допустил выступления за сборную России.