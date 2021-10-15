Колосков: желание Клаудиньо играть за сборную России похвально

Короткая ссылка
Ажар Султаналиева
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что бразильский вингер «Зенита» Клаудиньо не готов играть за сборную России.
Колосков: желание Клаудиньо играть за сборную России похвально
  • AP

«Безусловно, Клаудиньо хороший футболист. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной России, нужно не только хорошо играть в футбол, но ещё и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что он парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдёмся. Он же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться», — приводит слова Колоскова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провёл семь матчей за питерцев во всех турнирах, забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее Клаудиньо допустил выступления за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить