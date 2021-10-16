Лапорта: проект Суперлиги не завершён

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект европейской футбольной Суперлиги жив.

«Этот проект не завершён. Напротив, он жив. Мы ведём диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Работаем над тем, чтобы данный турнир стал более привлекательным для участников. Помимо этого, турнир должен быть открытым — команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно. Они увидели, что Лига чемпионов под угрозой, а Суперлига — турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА», — цитирует Лапорту Diario Sport.

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания); «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия); «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее УЕФА подал иск к судье, вынесшему решение по делу Суперлиги.