УЕФА подал иск к судье, вынесшему решение по делу Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжил разбирательства по делу Суперлиги Европы.

УЕФА подал иск к судье коммерческого суда Мадрида Мануэлю Руису де Ларе, который вынес вердикт в деле организации и Суперлиги.

По мнению стороны УЕФА, судебный процесс проходил с серьёзными нарушениями.

Напомним, что УЕФА отказался от претензий в адрес клубов — создателей Суперлиги: мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса». Организация отменила все санкции в отношении команд.

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что дубайская компания готова выкупить долг «Барселоны» в размере €1,5 млрд.